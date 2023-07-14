Незаконные работы по установке дверей в доме-памятнике Макаровых в Петербурге возобновились

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге возобновились работы по установке дверей в доме Макаровых (Бернштейна) на Малом проспекте. Об этом 14 июля сообщает Telegram-канал «SOS СПб Снос».

Напомним, два дня назад, 12 июля, один из собственников, проживающий на первом этаже, начал вырубку дверей на фасадах исторического здания. Градозащитники привлекли к ситуации Следственный комитет и полицию, благодаря чему работы были приостановлены.

Накануне комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга признал действия по деформации фасада дома незаконными.

Однако уже на следующий день работы были возобновлены. Сейчас в вырубленных проходах устанавливают железные двери. В связи с этим КГИОП вызвал полицию и направил заявление.

Елизавета Горовая

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