На Васильевском острове по требованию СК приостановили вырубку дверей в доме-памятнике

Следственный комитет РФ после жалобы градозащитников приостановил вырубку дверей в историческом здании на Малом проспекте В.О., являющимся памятником архитектуры. Василеостровский следственный отдел СК начал доследственную проверку по факту повреждения объекта культурного наследия — Дома Макаровых (С.Н. Бернштейна). Об этом 12 июля сообщает Telegram-канал «SOS СПб СНОС».

По мнению градозащитников, дом-памятник был подвержен незаконному вмешательству собственника, проживающего на первом этаже. Он начал вырубку дверей в соответствии с юридически недействительной документацией, утверждают активисты. Предъявленные представителем собственника бумаги 2005 и 2006 годов, выдаваемые за согласованный проект разрушения фасада, утратили силу. Учитывая также тот факт, что фасад многоквартирного жилого дома — общедомовое имущество, собственнику необходимо было согласовать свои действия со всеми остальными жильцами, чего он не сделал, заявляют градозащитники.

Активисты подключили к ситуации Следственный комитет и полицию. «К этому времени одной вырубленной дверью уже был изуродован лицевой фасад, происходила пробивка дворового фасада»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи продолжают изучение документации для разрешения ситуации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Старой Коломне сносят дворовый флигель Дома Фокина, также являющимся памятником архитектуры.

Елизавета Горовая

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте