Борьба с незаконной вырубкой дверей в Доме Макаровых дошла до суда

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) обратился в суд по поводу несанкционированных работ в Доме Макаровых (Бернштейна) на Васильевском острове. 12 июля собственником там были повреждены лицевой и дворовой фасады. Тревогу по поводу произошедшего забили, в том числе, градозащитники. Они привлекли к ситуации правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Ранее ведомство направило заявление в полицию о возбуждении уголовного дела за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), что, однако, не остановило владельца помещения. В будущем он планировал прорубить еще три двери. В КГИОП рассказали «Ъ-СПб», что в итоге дело все-таки было возбуждено. Сейчас в вырубленных проходах установили железные двери.

Согласно распоряжению комитета, охране подлежат «отделка фасада рустом и исторические оконные проемы в уровне первого этажа, а также замковые камни и подоконные доски на кубических кронштейнах оконных проемов здания».

Как пояснили «Ъ-СПб» в комитете, проверка КГИОП подтвердила наличие нарушений, в том числе утраты части стены лицевого фасада, а также элемента лепного декора. После этого чиновники направили иск в Смольнинский районный суд.

В заявлении содержится требование обязать собственника помещения на первом этаже в течение десяти месяцев со дня вступления решения суда в силу привести оконный проем помещения в соответствие с предметом охраны, а также восстановить элементы лепного декора на лицевом фасаде.

Дом на 5-й линии Васильевского острова был возведен в 1868-1869 годах по проекту архитектора Генриха Пранга. В 1912 году он был расширен и дополнен надстройкой под руководством архитектора Якова Гевирца. В 2001 году КГИОП включил Дом Макаровых в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. На сегодняшний день это многоквартирный жилой дом с пятью этажами.

Как началась и продолжилась история с незаконной вырубкой дверей в Доме Макаровых на Малом проспекте Васильевского острова, читайте в материале «Зарубили дверь».

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте