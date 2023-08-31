Командира ЧВК «Вагнер» Уткина похоронили на кладбище в Мытищах

На военном кладбище в подмосковном городе Мытищи прошли похороны командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Он погиб 23 августа в результате крушения самолета в Тверской области вместе с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщают, что по желанию родных погибшего церемония прошла в присутствии только родственников и близких друзей, с воинскими почестями.

Как уточняет ТАСС, Дмитрия Уткина похоронили на кладбище «Пантеон защитников Отечества». По информации столичного портала Msk1.Ru, в церемонии прощания с господином Уткиным приняли участие около 50 человек из его близкого окружения. Среди них — мать командира ЧВК «Вагнер», его жена и дети. Во время похорон на кладбище дежурили полицейские и кинологи.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, пассажиром которого был Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области 23 августа. В самолете также находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в «закрытом формате».

«Пантеон защитников Отечества» находится в ведении Министерства обороны России. Мемориал предназначен для погребения отставных и действующих служащих высокого звания вооруженных сил России, СССР и граждан, имеющих особо важные заслуги перед страной.