WhatsApp выпустила приложение для macOS с новыми функциями групповых звонков

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выпустил специальное приложение для macOS, в котором появились функции групповых аудио и видеозвонков. Новое улучшенное десктопное приложение WhatsApp ранее появилось и на Windows.

В групповых аудиозвонках могут участвовать до 32 человек, а в видеозвонках — до 8 человек. Пользователи смогут получать уведомления о входящих звонках даже при закрытом приложении, также можно будет просматривать историю звонков и делиться файлами, просто перетаскивая их в чат. Дизайн приложения был переделан с учетом других приложений macOS.

Ранее WhatsApp разрешил отправку фото и видео файлов в HD-качестве. Мессенджер тестирует возможность отправки фото и видео документов в оригинальном качестве, а также генерацию стикеров от искусственного интеллекта.

Евгений Федуненко