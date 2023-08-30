Минприроды: площадь пожара в Геленджике увеличилась до 15 га

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 15 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

За день авиация сбросила 135 тонн воды. На место прибыла аэромобильная группировка МЧС. С 6:00 30 августа два вертолета МЧС продолжат тушение. Для координации действий спасательных и других служб также выехало руководство прокуратуры Геленджика.

Пожар начался днем 29 августа. Его причиной, предположительно, является костер, который развел местный житель на территории своего дома. Сначала площадь пожара составляла 1,5 га. К 22 часам она увеличилась уже до 5 га. Его тушение осложняет ветер, порывы которого достигают 30 м/с.

Татьяна Ручкина

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