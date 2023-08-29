Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мудрец и ребенок

Памяти Петра Поспелова

30 августа в Москве пройдет прощание с музыкальным критиком и композитором Петром Поспеловым — легендарным автором «Ъ» в 1990-е, шефом отделов культуры газет «Русский телеграф» (1997–1998) и «Ведомости» (2005–2017). А еще руководителем отдела перспективного планирования Большого театра (2001–2002), шеф-редактором издательства «Композитор» (2018–2023), лауреатом «Золотой маски» (2023). И человеком, без которого невозможно представить новейшую историю российской культурной журналистики и академическую музыкальную жизнь последнего тридцатилетия. Его вспоминает бывший редактор отдела культуры «Ведомостей» Олег Зинцов.

Петр Поспелов

Петр Поспелов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Петр Поспелов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За соседними редакционными столами мы с Петей просидели лет пятнадцать и написали за это время не только тысячи рецензий и колонок (иногда совместно), но и не один десяток некрологов. С одной стороны, газетный писатель всегда должен быть готов отстраниться от эмоций, сосредоточиться и найти емкие слова, соблюдя законы жанра и не сорвав дедлайн (подчеркнутый в этом случае как будто двойной сплошной). С другой стороны, задача написать некролог почти всегда застает врасплох, а если знаешь человека лично и давно, особенно если дружишь, слова мгновенно разбегаются куда-то, исчезают, как будто умирают сами, оставляя экран компьютера пустым. Потом их надо долго собирать, доставая каждое с кусочком воспоминания, жеста, улыбки, и снова пытаться расставить в нужном, красивом и точном порядке.

Открыв сейчас список Петиных текстов в «Ведомостях», я понял, что последним из написанного там стал как раз некролог — Петя вспоминал Александра Тимофеевского, которого, как и все друзья, называл просто Шурой. Шура умер так же непростительно рано, в 61, и кто бы мог подумать, что Петя — для друзей всегда Петя — нагонит его так скоро и в том же возрасте. Я перечитываю этот текст, заново восхищаясь идеальным балансом глубины, душевности и озорства, для некролога, казалось бы, неуместного, почти неприличного, но очень точного по отношению — теперь уже — к ним обоим, Шуре и Пете.

Я представляю, как Петя пишет, как садится за компьютер и, ни на что не отвлекаясь, смешно и быстро печатает одним пальцем. Я вспоминаю свою профессиональную зависть — пока я мучительно сочинял два абзаца, стирал и писал снова, неторопливый Петя выдавал готовый текст, который можно было верстать не глядя — там было ровно столько слов, сколько требовалось, и все они стояли в наилучшем порядке.

Друзья еще напишут о Пете-композиторе и Пете-режиссере, Пете — организаторе музыкальной жизни, я больше знаю Петю-критика, писателя, хотя к этому своему таланту он относился, казалось, менее серьезно, чем к остальным,— быть может, отчасти и поэтому письмо давалось ему так легко, во всяком случае, на взгляд со стороны.

При этом даже в коротких заметках он мыслил концепциями, всегда четко понимая, из какой позиции говорит, анализирует и оценивает искусство. В музыкальном театре он часто ругал театральность, заявляя, что режиссеры (особенно с мировым именем) все только портят своими амбициями и мешают певцам. Да и к театру драматическому бывал безжалостен все с той же музыкальной точки зрения (помню скандальный заголовок рецензии на «Макбета» Эймунтаса Някрошюса, объявленного другими критиками безоговорочным шедевром,— «Бревно и два аккорда»). Но, глядя иногда на Петю, я вспоминал евреиновскую идею «театра для себя», проживания бытовых ситуаций как игры и представления (даже рингтон для телефона он напел себе сам). Это же относилось и к профессии.

Любимой Петиной маской был консерватизм — писал он строго, иногда академично, ставил пафос выше иронии, но то и дело маску на секунду снимал и словно бы подмигивал читателю. И улыбался как Чеширский Кот. И это не был разный Петя — великий, как верно написал Алексей Тарханов, и домашний, уютный, невероятно мягкий: все это сочеталось в нем совершенно гармонично.

Все удивлялись, что в нем жили разом мудрец и ребенок, глубокий знаток музыкальной культуры и шаловливый подросток, консерватор и авангардист. Но мне кажется, что никакого противоречия тут нет, все это грани бесконечного Петиного жизнелюбия.

Однажды я дал ему послушать электронный трек, задав, как мне казалось, каверзный вопрос: это сочинил человек или компьютер? «Конечно, человек»,— поразил меня Петя, мгновенно найдя в замысловатых механических повторах знакомые структуры музыкального мышления. Не знаю, почему из множества воспоминаний я вынул сейчас именно это, какой метафоры и мысли ради, почему тот маленький диалог показался мне символичным. Быть может, дело в том, что идеальный музыкальный слух встречается не слишком часто, но куда реже — безупречный слух на человеческое. А их сочетание — совсем уже, наверное, чудо. И это чудо мы запросто все звали Петей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...