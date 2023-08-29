Глава СПЧ раскритиковал проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что не поддерживает предложение депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева лишать уклонистов приобретенного российского гражданства. По его словам, лишение гражданства — слишком серьезная мера, применять которую в данном случае избыточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Но здесь нам надо понять, какую задачу мы хотим решить — поставить на учет или наказать. Лишение гражданства — на мой взгляд, очень серьезная мера, не надо ею играть»,— сообщил господин Фадеев (цитата по Telegram-каналу СПЧ).

Он полагает, что предложенные депутатом Михаилом Матвеевым меры являются слишком радикальным и могут привести к дискриминации граждан по национальному признаку, которая напрямую запрещена Конституцией РФ.

Ранее Валерий Фадеев неоднократно выступал с инициативами об ограничении прав мигрантов. В частности, глава СПЧ предлагал синхронизировать выдачу иностранцам паспорта России и их постановку на воинский учет. Также он призывал не брать детей приезжих в обычные школы без обязательного знания русского языка. Господин Фадеев считает, что в РФ нужно установить гораздо более тщательный отбор трудовых мигрантов, которых приглашают на работу в страну.

Господин Матвеев внес в Госдуму свой законопроект 28 августа. Согласно пояснительной записке, принимаемые в российское гражданство лица дают присягу, обязуясь соблюдать Конституцию РФ, а содержащаяся в ней ст. 59 указывает, что защита отечества является долгом и обязанностью гражданина России. Как полагает депутат-коммунист, приобретенного гражданства следует лишать за уклонение от постановки на воинский учет, воинской обязанности или мобилизации. По оценке коммуниста, «новые россияне» зачастую избегают соответствующих обязательств, тогда как их исполнение в период специальной военной операции (СВО) приобретает «особую актуальность».

Подробнее о законопроекте читайте в материале «Ъ» «Уклонисты с иностранным акцентом».

Александр Кислов