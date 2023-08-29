Чехия проводит расследование против Raiffeisen Bank из-за России

Национальный антитеррористический центр Чехии начал расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI), который продолжает работу в России. Поводом послужило обращение чешской Ассоциации по правам граждан и предпринимателей, которая обвинила банк в поддержке терроризма, так как, по ее мнению, оставаясь на российском рынке, RBI «поддерживает финансирование агрессии».

По словам одного из авторов обращения Ладислава Пельцля, RBI «получает огромную прибыль», но деньги в виде подоходного налога «поступают в бюджет российского государства, который оно использует для финансирования агрессии против Украины». «В настоящее время мы занимаемся этим, но о ходе расследования никакой дополнительной информации предоставить невозможно»,— подтвердил Ceska televize представитель полиции Ондржей Моравчик.

Гендиректор Raiffeisen Bank Йоханн Штробль заявил, что банк готов продать или выделить свою российскую дочернюю компанию, но на это требуется много согласований. Господин Штробль уточнил, что не может назвать конкретные сроки, так как пока процесс продолжается, передает его слова Reuters.

В марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. Raiffeisen Bank заявил, что изучает варианты будущего своей российской «дочки», но в итоге перенес выделение российского бизнеса на конец года.

С августа Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц. С сентября банк введет комиссию 50% на входящие переводы в долларах.

Лаура Кеффер