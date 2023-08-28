Верещук рассказала о планах эвакуировать более 50 детей из двух райнов Запорожья

Вице-премьер—министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила об обязательной эвакуации 54 детей из двух районов подконтрольной Украине части Запорожской области — Васильевского и Пологовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Верещук

Фото: Офис Президента Украины Ирина Верещук

Фото: Офис Президента Украины

«У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти»,— сказала госпожа Верещук в эфире единого телемарафона.

Как отмечает «Страна.ua», Васильевский и Пологовский районы находятся западнее и восточнее села Работино, где сейчас идут самые ожесточенные бои в Запорожской области.

26 июля Минобороны России заявило о возобновлении наступления ВСУ в Запорожской области. 22 августа власти Украины сообщили, что украинская армия вошла в поселок Работино.

25 августа врио главы подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Работино «в принципе не существует» после ожесточенных боев за населенный пункт. По его словам, село находится в серой зоне, ни российских, ни украинских военных в нем нет.

Что происходит на 551-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».