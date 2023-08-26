Балицкий: у России есть все данные о ситуации в Запорожье

Россия полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Украине Запорожье, заявил в интервью «РИА Новости» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, у Москвы есть в том числе данные о дислокации противника, а также «полное понимание» о ценах, выплатах «на автовокзалах, в больницах и везде».

«То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории»,— заверил господин Балицкий.

Он утверждает, что во многих городах, которые остаются под контролем Украины, осталось «большое количество местных жителей», которые «с удовольствием рассказывают ситуацию». «Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника»,— добавил врио губернатора.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. По данным ЦИКа, в Запорожской области за присоединение к России проголосовали 93,11% участников. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

Лаура Кеффер