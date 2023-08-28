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Коммерсантъ FM
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Зеленский подтвердил планы США дать гарантии Украине по израильской модели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности страны, предоставленные Соединенными Штатами, вероятно, будут сформированы по израильской модели. Страны приступили к переговорам по вопросу гарантий безопасности в начала августа.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Израильская модель безопасности предполагает финансовую, военную помощь со стороны США без гарантий участия в боевых действиях.

«С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее»,— сказал господин Зеленский в интервью телеканалу «1+1» (цитата по «Страна.ua»). В июле американский президент Джо Байден сообщал, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по израильской модели.

При этом украинский президент заверил, что гарантии продолжат действовать даже в случае смены президента США Джо Байдена, поскольку документ будет одобрен Конгрессом и парламентариями европейских стран.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Согласно декларации, каждая страна G7 должна провести переговоры с украинской стороной для решения «конкретных долгосрочных обязательств».

Среди гарантий в общем документе указаны развитие оборонной промышленности Украины, обмен разведданными, передача современного вооружения, включая средства ПВО, артиллерию, дальнобойное оружие, бронетехнику, разработка механизма по возмещению Россией убытков, а также продолжение санкционного давления. В ответ Украина обязуется провести судебные, экономические реформы для повышения прозрачности политической системы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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