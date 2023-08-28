Китайцы вывозят соль из Приморья на фоне сброса воды с «Фукусимы»

Граждане Китая стали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. Это началось после того, как Япония начала сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщили в Уссурийской таможне.

«У китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль.— "Ъ") в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе таможни. Там добавили, что на других пунктах пропуска увеличения не наблюдают.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС. Китай назвал это решение крайне эгоистичным и запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», включая морепродукты. Россельхознадзор усилил контроль за рыбной продукцией из Японии. Газета China Daily писала, что в Китае отмечен резкий рост спроса на соль и власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Вода с "Фукусимы" вылилась в запрет».

Лаура Кеффер