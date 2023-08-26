Резников отрицает информацию о критике контрнаступления Украины со стороны США

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина и США обсуждали ход контрнаступления украинской армии. Вместе с тем он отрицает информацию о том, что американские чиновники критиковали контрнаступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Разумеется, мы вели серьезные дискуссии, но это не критика. Еще раз: критики не было. Это все неправда»,— заявил Алексей Резников в интервью газете Bild. По его словам, украинское контрнаступление «идет по плану», заранее согласованному с партнерами Украины.

Кроме того, министр обороны выразил надежду на то, что Германия все же отправит ракеты Taurus Украине. «Я настроен весьма оптимистично и вижу, что в будущем мы получим Taurus от Германии»,— отметил министр. При этом он не уточнил, когда эти ракеты будут поставлены, но предположил, что поставки не должны занять больше года. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что не будет спешить с вопросом поставок Taurus. Против их поставок выступал премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». Координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на Владимира Зеленского сказал, что украинское наступление замедлила подготовленная оборона российских войск. При этом он не стал отрицать, что американские чиновники считают темпы продвижения украинской армии недостаточными.

Чиновники из администрации президента США анонимно заявили газете The New York Times, что «изначальный прогресс» контрнаступления «был медленным». Один из высокопоставленных представителей администрации Джо Байдена сказал, что украинцы «отстают от графика».

Анастасия Ларина