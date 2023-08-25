Путин рассмотрит идею Сальдо о возобновлении паромной переправы с Турцией

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил возобновить паромную переправу до Замбулдака в Турции. По его словам, это поможет позволит перевозить выращенное в области зерно. Господин Путин пообещал рассмотреть эту идею.

Свою инициативу губернатор озвучил на фоне прекращения зерновой сделки Москвы и Киева. «Есть предложение возобновить торговый путь, который... в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака, там есть город Зонгулдак, и до Стамбула ходил паром, паромная переправа работала, и было более 1200 иностранных судозаходов... Вот прямой путь, возобновление перед встречей с президентом Турции. Может быть, обсудить этот вопрос»,— предложил господин Сальдо.

На это Владимир Путин ответил: «Хорошо». Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с российским коллегой в Сочи 4 сентября. Кремль эту информацию официально пока не подтверждал.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. 16 августа первое судно из Одессы воспользовалось открытым Украиной зерновым коридором. Российские власти тоже изучают альтернативы зерновой сделке. Анкара хочет уговорить Москву на ее реанимацию, предложения по этому вопросу также готовит ООН.

Подробности — в публикации «Ъ» «Злаков не хватает».

Лаура Кеффер