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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии пройдут учения ОДКБ «Боевое братство»

Минобороны Белоруссии анонсировало проведение совместных учений ОДКБ «Боевое братство» 1–6 сентября. Будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

Запланировано четыре вида учений. В рамках «Взаимодействия-2023» будет прорабатываться применение сил и средств коллективной безопасности ОДКБ в целях «урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе». Также пройдут учения разведок «Поиск-2023», сил материально-технического обеспечения «Эшелон-2023» и учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2023».

Воинские контингенты начнут перебазироваться в Белоруссию с 25 августа. Кто именно будет принимать участие в учениях. не уточняется. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Армения несколько раз отказывалась от учений ОДКБ на фоне конфликта из-за реакции организации на действия Азербайджана.

О перспективах ОДКБ — в материале «Ъ» «ОДКБ призвали жить дружно».

Леонид Уварчев

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