Компания «Стинэк» расторгла контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом

Филиал «Цнинская шлюзовая система» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» и тамбовское ООО «Стинэк» по соглашению сторон расторгли контракт на капремонт моста-плотины на реке Цна под Тамбовом. Причина разрыва договора в документации не раскрывается.

«Стинэк» выиграл аукцион, снизив начальную стоимость на 22,6 млн руб. — с 322,98 до 300,37 млн. Ремонт плотины должен был завершиться 30 ноября 2025 года. О его старте региональные власти сообщили в середине июля. Минприроды РФ готово было выделить дополнительно 50 млн руб. «на непредвиденные расходы».

Фактическое исполнение контракта составил 0 руб. На дату расторжения подрядчик не выполнял работы, а заказчик не перечислял средства. Стороны не имеют претензий друг к другу.

Ремонт гидроузла призван решить проблему обмеления крупнейшей реки региона Цны. В апреле из-за этого даже был введен локальный режим ЧС, который в мае уже сняли. Власти сообщили о нормализации уровня воды в Цне.

«Стинэк» также занимается расчисткой русла реки за 359,7 млн руб. Этот контракт исполняется, следует из документации.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Цной не постоим».

Иван Недокопов

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