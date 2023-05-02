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В Тамбове сняли режим ЧС из-за обмеления реки Цна

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Тамбове, который был введен 18 апреля из-за снижения уровня воды в реке Цне, снят. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Максим Косенков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он пояснил, что выполнение порученных мероприятий утром 2 мая обсуждалось на еженедельной планерке у главы региона Максима Егорова, а во второй половине дня - еще и на городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По итогам заседания комиссии господин Косенков и подписал соответствующее постановление. «В минувшие выходные завершено устройство технической перемычки на плотине, что позволило уже на сегодня поднять на 1,8 м уровень воды в реке, тем самым не допустив негативных экологических последствий»,- добавил он.

В середине апреля стало известно, что местная компания «Стинэк» стала победителем двух аукционов на капремонт моста-плотины и расчистку реки Цна в Тамбове. Общая начальная цена контрактов составила 743,6 млн руб., подрядчик снизил ее до 660,1 млн. Капремонт и расчистка должны решить проблему обмеления реки. Для ускорения работ власти вводили режим ЧС, который, в частности, отменял запретительные меры в период нереста до 10 июня. Эксперты считают проблему пересыхания рек общей для Черноземья.

Владимир Зоркий

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