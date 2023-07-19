В Тамбове начался капремонт плотины на Цне

Работы по капитальному ремонту моста-плотины гидроузла на реке Цна начались в Тамбове. Также вскоре планируется начать расчистку дна Цны в районе гидроузла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам рабочего совещания, которое накануне провел на стройплощадке глава региона Максим Егоров. Работы должны быть завершены «в течение двух лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облправительстве напомнили, что стоимость работ составляет более 300 млн руб. Разработанный проект капремонта гидроузла уже получил положительное заключение госэкспертизы. Господин Егоров также сообщил, что «есть договоренность с Министерством экологии России о выделении дополнительных 50 млн руб. на непредвиденные расходы, связанные с ремонтными работами».

«Объем работ большой. 15 лет плотина не ремонтировалась. Произошел подмыв грунта. Стоит задача провести реконструкцию плотины качественно и в срок — в течение двух лет. Кроме того, в этом году мы начинаем работы по расчистке Цны. Хочу заверить тамбовчан в том, что скоро наша главная река будет полноводной. Сегодня уже работаем над проектом обустройства набережной»,— заявил Максим Егоров

В облправительстве отметили, что гиидроузел на Цне «является стратегическим объектом не только для города Тамбова, но и для всего региона, поскольку влияет на водообеспечение крупных промышленных предприятий, а также участвует в регулировании пропуска паводковых вод».

Напомним, в апреле этого года компания «Стинэк» Ильи Комарова стала победителем двух аукционов на капремонт моста-плотины и расчистку Цны. Общая начальная цена контрактов составила 743,6 млн руб., подрядчик снизил ее на 83,5 млн до 660,1 млн. Капремонт и расчистка должны решить проблему обмеления реки, рассчитывают местные власти.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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