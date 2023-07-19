В Тамбове начался капремонт плотины на Цне

Работы по капитальному ремонту моста-плотины гидроузла на реке Цна начались в Тамбове. Также вскоре планируется начать расчистку дна Цны в районе гидроузла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам рабочего совещания, которое накануне провел на стройплощадке глава региона Максим Егоров. Работы должны быть завершены «в течение двух лет».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В облправительстве напомнили, что стоимость работ составляет более 300 млн руб. Разработанный проект капремонта гидроузла уже получил положительное заключение госэкспертизы. Господин Егоров также сообщил, что «есть договоренность с Министерством экологии России о выделении дополнительных 50 млн руб. на непредвиденные расходы, связанные с ремонтными работами».
«Объем работ большой. 15 лет плотина не ремонтировалась. Произошел подмыв грунта. Стоит задача провести реконструкцию плотины качественно и в срок — в течение двух лет. Кроме того, в этом году мы начинаем работы по расчистке Цны. Хочу заверить тамбовчан в том, что скоро наша главная река будет полноводной. Сегодня уже работаем над проектом обустройства набережной»,— заявил Максим Егоров
В облправительстве отметили, что гиидроузел на Цне «является стратегическим объектом не только для города Тамбова, но и для всего региона, поскольку влияет на водообеспечение крупных промышленных предприятий, а также участвует в регулировании пропуска паводковых вод».
Напомним, в апреле этого года компания «Стинэк» Ильи Комарова стала победителем двух аукционов на капремонт моста-плотины и расчистку Цны. Общая начальная цена контрактов составила 743,6 млн руб., подрядчик снизил ее на 83,5 млн до 660,1 млн. Капремонт и расчистка должны решить проблему обмеления реки, рассчитывают местные власти.
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