Тамбовские власти заявили о нормализации уровня воды в Цне

«Ситуация с уровнем воды в Цне нормализовалась»,— заявил глава Тамбовской области Максим Егоров, сославшись на данные местных экологов. По их информации, уровень воды соответствует многолетним средним значениям, а летом его поднимут еще на 15 сантиметров. «Купальный сезон будет открыт по плану. Также по реке сможет ходить водный транспорт»,— пообещал глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Меня, как и других тамбовчан, очень беспокоила эта ситуация. В сжатые сроки мы решили проблему, построив временную перемычку. Но проблему окончательно решит только капитальный ремонт плотины. По моему поручению к нему приступят в ближайшее время — во второй декаде июня. Работы пройдут в несколько этапов, ввод плотины запланирован на ноябрь 2025 года. Реконструкция предстоит масштабная. Проведем ее за счет средств федерального бюджета, на эти цели выделено 323 млн руб.»,— рассказал в своем телеграм-канале господин Егоров.

По его словам, во время ремонта власти постараются не допустить повторения ситуации «на грани»: «Дал соответствующие поручения — обеспечить строгий контроль реконструкции плотины, состояния акватории Цны. Это очень важный объект, от которого зависит экологическое благополучие области».

В начале мая в Тамбове был снят локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен 18 апреля из-за снижения уровня воды в Цне. Этому предшествовало устройство технической перемычки на плотине, что сразу позволило поднять на 1,8 м уровень воды в реке. В середине апреля стало известно, что местная компания «Стинэк» стала победителем двух аукционов на капремонт моста-плотины и расчистку реки Цна за 660,1 млн. Для ускорения работ власти и вводили режим ЧС.

Владимир Зоркий