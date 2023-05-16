Тамбовские власти заявили о нормализации уровня воды в Цне

«Ситуация с уровнем воды в Цне нормализовалась»,— заявил глава Тамбовской области Максим Егоров, сославшись на данные местных экологов. По их информации, уровень воды соответствует многолетним средним значениям, а летом его поднимут еще на 15 сантиметров. «Купальный сезон будет открыт по плану. Также по реке сможет ходить водный транспорт»,— пообещал глава региона.
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«Меня, как и других тамбовчан, очень беспокоила эта ситуация. В сжатые сроки мы решили проблему, построив временную перемычку. Но проблему окончательно решит только капитальный ремонт плотины. По моему поручению к нему приступят в ближайшее время — во второй декаде июня. Работы пройдут в несколько этапов, ввод плотины запланирован на ноябрь 2025 года. Реконструкция предстоит масштабная. Проведем ее за счет средств федерального бюджета, на эти цели выделено 323 млн руб.»,— рассказал в своем телеграм-канале господин Егоров.
По его словам, во время ремонта власти постараются не допустить повторения ситуации «на грани»: «Дал соответствующие поручения — обеспечить строгий контроль реконструкции плотины, состояния акватории Цны. Это очень важный объект, от которого зависит экологическое благополучие области».
В начале мая в Тамбове был снят локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен 18 апреля из-за снижения уровня воды в Цне. Этому предшествовало устройство технической перемычки на плотине, что сразу позволило поднять на 1,8 м уровень воды в реке. В середине апреля стало известно, что местная компания «Стинэк» стала победителем двух аукционов на капремонт моста-плотины и расчистку реки Цна за 660,1 млн. Для ускорения работ власти и вводили режим ЧС.