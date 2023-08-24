Туркменистан окажет помощь пострадавшими от наводнения в Приморье

Более 40 тонн груза с гуманитарной помощью из Туркменистана в ближайшие дни поступят в Приморский край. Об этом сегодня, 24 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Национальным лидером туркменского народа,председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым принято решение отправить по линии национального благотворительного фонда груз с предметами первой необходимости»,— цитируется в пресс-релизе руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков. По его словам, в край специальным авиарейсом поступит текстильная продукция: одежда, матрасы и одеяла. Гуманитарная помощь будет распределена среди жителей края, пострадавших от наводнения.

Ранее более 70 тонн продуктов и снаряжения поступило из в Приморье из Белоруссии.

Напомним, с 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун». В регионе прошли сильные ливни, которые вызвали паводки. Подтопленными оказались около 4,6 тыс. жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков, СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы. В результате наводнения в крае погибли шесть человек.

23 августа в регионе вновь прошли сильные ливни, от транспортного сообщения из-за подтоплений было отрезано больше 10 населенных пунктов.

С 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера.

Алексей Чернышев, Владивосток