«Известия»: в России с марта ограничат продажу вейпов с ароматизаторами

Правительство осенью получит право определять перечень ароматизаторов к вейпам, запрещенных к продаже. Запрет вступит в силу с 1 марта 2024 года, Минздрав уже подготовил соответствующий список, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

По данным газеты, список «достаточно обширный». В него вошли пищевые ароматизаторы фруктов и овощей, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица. Включены подсластители — патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы, а также кофеин, гуарана и таурин. Кроме того, упомянуты лекарственные средства, биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступает против включения в перечень запрещенных веществ пищевых ароматизаторов, пищевых добавок, а также солевого никотина. «Фактически это приведет к запрету оборота вейпов, поскольку ароматизаторы являются их неотъемлемой частью, их используют при производстве 100% жидкостей для электронных систем доставки никотина (вейпов)»,— говорится в отзыве АКОРТ.

Организация опасается, что такая мера может привести к появлению рынку незаконной торговли. Кроме того, сократятся налоговые отчисления легальных участников в бюджет, убеждены в АКОРТ. По подсчетам ассоциации, нововведения затронут не менее 4,5 млн человек совершеннолетних потребителей вейпов в РФ.

Разработать инициативу о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в январе предложил спикер ГД Вячеслав Володин. Предложение поддержали депутаты, Роспотребнадзор, Минздрав и МВД. Минфин говорил о рисках роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета. В конце апреля президент Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов.

Лаура Кеффер