«Высшей лиге» предъявили ответственность

Бенефициара банкротящейся краснодарской сети спортивных магазинов «Высшая лига» Алексея Пшеничного, а также двух ее бывших директоров планируют привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 159,7 млн руб. По словам господина Пшеничного, это формальный процесс, который не привязан к реальному бизнесу. Сейчас в Краснодарском крае работает всего два магазина сети, тогда как в нулевых на Кубани и в Ростовской области насчитывалось 70 торговых точек. Юристы считают, что взыскать субсидиарную задолженность удастся, если суд сочтет, что должники давали указания, которые в дальнейшем повлекли неплатежеспособность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С владельца краснодарской сети спортивных магазинов хотят взыскать 159 млн рублей

Фото: vk.com / topliga С владельца краснодарской сети спортивных магазинов хотят взыскать 159 млн рублей

Фото: vk.com / topliga

Конкурсный управляющий ООО «Сеть спортивных магазинов "Высшая лига"» Дмитрий Хомутов направил в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении бенефициара компании Алексея Пшеничного, а также двух ее бывших директоров к субсидиарной ответственности. Требования составили 159,7 млн руб. Кроме учредителя к ответственности привлекают Дарью Савельеву (руководила предприятием с 13 июля 2020 года по 23 марта 2023 года) и Татьяну Тимошенко (с 24 марта по 4 мая 2023 года).

Алексей Пшеничный не стал комментировать «Ъ-Кубань» ситуацию, отметив, что «процесс формальный и не привязан к реальному бизнесу».

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «ССМ "Высшая лига"» банкротом в апреле 2023 года. Конкурсное производство открыто на пять месяцев. Банкротство «Высшей лиги» было инициировано в 2021 году официальным представительством ASICS в России — ООО «АСИКС РУС», сумма требований составила 14,5 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сеть спортивных магазинов "Высшая лига"» было зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре. Основным видом деятельности является оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды. Бенефициаром является краснодарский бизнесмен Алексей Пшеничный. Выручка компании по итогам 2022 года составила 1,2 млн руб., убыток — 20,6 млн руб. Кредиторская задолженность — 280,6 млн руб.

Из реестра требований кредиторов и отчета управляющего следует, что должник имеет установленную в рамках дела о банкротстве непогашенную задолженность в размере 157,9 млн руб. В материалах дела говорится, что преднамеренного банкротства компании не выявлено, предприятие не имеет возможности обеспечить безубыточную деятельность и удовлетворять требования кредиторов.

«Доказательств реальной возможности восстановления платежеспособности должника в материалы дела не представлено. Исходя из сведений анализа деятельности предприятия, оснований полагать, что должником задолженность будет погашена, не имеется»,— говорится в решении краевого арбитража.

Конкурсный управляющий должника не смог оперативно ответить на запрос «Ъ-Кубань» о мотивации иска по привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Алексея Пшеничного называли одним из первооткрывателей сетевого ритейла России. Компания была основана в конце 90-х и спустя десять лет насчитывала около 70 точек на Кубани и в Ростовской области. В ассортимент входили спортивные одежда, обувь и аксессуары. Для жителей юга России «Высшая лига» стала возможностью приобрести по приемлемым ценам спортивные товары высокого качества. Партнерами сети являлись бренды мирового уровня. В настоящий момент, как указано на официальном сайте магазина «Высшей лиги», работает всего два магазина — в Краснодаре и Новороссийске.

Ранее Алексей Пшеничный рассказывал «Ъ-Кубань», что финансовые проблемы сети спортивных магазинов возникли после отзыва лицензии у одного из краснодарских банков и последующего за этим срочного возврата кредитной линии и основного кредита. По словам бизнесмена, ситуация отяготилась значительным снижением потребительской активности в период локдауна. Господин Пшеничный не уточнил название банка. По данным «Ъ-Кубань», речь идет о ПАО «Банк "Первомайский"».

По мнению управляющего партнера юридического бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности учредителя и руководителей компании-должника, необходимо найти причинно-следственные связи и наличие документов, подтверждающих, что они давали указания, которые в дальнейшем повлекли неплатежеспособность компании. «Если такие факты будут установлены, их привлекут к ответственности»,— считает юрист.

Тат Гаспарян

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