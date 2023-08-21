Гульнули на все триста

В субботу, 19 августа, в Екатеринбурге завершилась юбилейная неделя, посвященная 300-летию города. За это время в столице Урала прошли десятки фестивалей, выставок, спортивных соревнований. На концертных площадках выступили такие звезды, как Валерия, Клава Кока, Вячеслав Бутусов, «Чайф», «Дискотека Авария». Только в субботу в торжествах приняли участие около 1,2 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фестиваль "Парк-рок", посвященный 300-летию Екатеринбурга, с участием групп свердловского рок-клуба

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестивальная неделя, посвященная юбилею Екатеринбурга, началась 12 августа, когда в центре города было организовано масштабное празднование Дня строителя. Для гостей работали 30 развлекательных площадок, организованных строительными компаниями, а хедлайнерами концертной программы стали Леонид Агутин и группа «Рефлекс». Праздник посетили около 100 тыс. человек.

В рамках юбилея в Екатеринбурге после реконструкции открыли два пешеходных перехода. Так, компания «Россети Урал» отремонтировала подземный переход к Центральному парку культуры и отдыха имени Маяковского. В нем появилось новое освещение, а также граффити в стиле конструктивизма и цитаты из стихов Владимира Маяковского. Для перехода выбран оптимальный уровень освещенности, она саморегулируется с привязкой ко времени заката и восхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переход на Плотинке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Переход на Плотинке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одним из самых популярных городских объектов стал переход Виктора Цоя на Плотинке, который художники фестиваля уличного искусства «Стенография» оформили с отсылом к песням групп свердловского рок-клуба.

В среду, 16 августа, было открыто обновленное пространство с фотозонами в дендропарке около цирка. Аллея,посвященная 300-летию города, идет от центральной аллеи парка к выходу на ул. Добролюбова. В ней расположены цветники, места для сидения. Бетонное ограждение парка украшено деревянными рейками. На нем написано «Отнесись ко мне с любовью. Жизнь».

В парке Маяковского в преддверии Дня города после реконструкции открыли Летний эстрадный театр. На сцене по этому случаю выступили пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева.

С 17 августа на разных площадках Екатеринбурга проходил международный духовой фестиваль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На главной сцене юбилея города в Историческом сквере 17 августа прошел финал конкурса «Мисс Екатеринбург — 2023», в котором победила 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов. Кроме того, ей полагается двухкомнатная квартира в центре города. Финал закончился выступлением «Банд'Эрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Извлечение "капсулы времени"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Извлечение "капсулы времени"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Историческом сквере 18 августа извлекли «капсулу времени», которая пролежала в земле 50 лет. В 1973 году на 250-ю годовщину основания города в специальный колодец глубиной 2,5 метра был опущен цилиндр из нержавеющей стали с пожеланием вскрыть его в год 300-летия. В «капсулу времени» помещены «Письмо свердловчанам XXI века», книги и кинофильмы о Свердловске, о его людях, записи песен о городе. Сейчас запечатанную капсулу перевезли на хранение в Музей истории Екатеринбурга, где она будет вскрыта с участием экспертов. На «Авито» уже появились объявления о продаже камней, лежавших на капсуле. Стоимость артефакта — 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый светомузыкальный фонтан Сбербанка в Историческом сквере

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Новый светомузыкальный фонтан Сбербанка в Историческом сквере

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сбербанк в честь 300-летия Екатеринбурга запустил в Историческом сквере светомузыкальный фонтан. Его презентация прошла в виде шоу с использованием пиротехники и лазеров. Музыкальное сопровождение обеспечили эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа «Soprano Турецкого» и Петр Дранга. В представлении приняли участие акробаты, гимнасты, танцоры.

В День города, 19 августа, в Екатеринбурге по проспекту Ленина к памятнику основателям города Татищеву и де Геннину прошло праздничное шествие, в котором приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В парке Маяковского был организован фестиваль «Парк-рок», в котором прияли участие музыканты групп свердловского рок-клуба Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, Вячеслав Бутусов. В Академическом районе прошли концерты группы «Винтаж» и Amirchik. На площадке у VeerMall выступил Хор Турецкого, в парке «Южный» — Пелагея, а на Октябрьской площади — MilanaStarr и Звонкий. Спортивный фестиваль RCC Fest у КРК «Уралец» завершил концерт Niletto и Клава Кока, который привлек более 30 тыс. человек.

На главной сцене в Историческом сквере в День города выступили Валерия, Александр Новиков, Хор Турецкого, Юрий Каспарян с «Симфоническим кино». По оценкам организаторов, на концерт пришли свыше 140 тыс. человек.

Завершился День города на Плотинке, где с опозданием выступила группа «Дискотека Авария». Затем началось световое шоу, которое окончилось десятиминутным салютом.

В мэрии сообщили, что в праздновании юбилея Екатеринбурга приняли участие свыше 1,2 млн человек — рекорд для города, население которого составляет около 1,5 млн человек. «Праздничное, позитивное настроение создали, конечно, сами горожане и многочисленные гости. Спасибо вам! Без этого такое грандиозное торжество было бы невозможно»,— подвел итоги Алексей Орлов. Ранее в мэрии говорили, что общий бюджет праздника составил 250 млн руб.

Александр Стародумов