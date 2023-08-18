Сбер запустил светомузыкальный фонтан в честь 300-летия Екатеринбурга

В Историческом сквере в честь 300-летия Екатеринбурга Сбербанк запустил светомузыкальный фонтан. Презентация прошла в виде шоу с использованием пиротехники и лазеров.
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Музыкальное сопровождение обеспечили эстрадно-симфонический оркестр Imperials, молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии, арт-группа «Soprano Турецкого» и Петр Дранга. В представлении приняли участие акробаты, гимнасты, танцоры.
«Мы надеемся, что новый фонтан будет радовать горожан и станет одним из знаковых объектов Екатеринбурга»,— отметил председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Суховерхов. Фонтан будет работать по графику, который сообщат позже.