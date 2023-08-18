В парке Маяковского в Екатеринбурге после реконструкции открыли Летний театр

В Екатеринбурге в парке имени Владимира Маяковского к 300-летию Екатеринбурга после реконструкции открыли Летний театр. На сцене обновленного театра выступили пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр под управлением Валерия Гергиева.

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Как рассказал глава города Алексей Орлов на открытии, восстановление театра – это смелый шаг, так как концертные площадки под открытым небом – редкость для Урала из-за климата. Летний театр рассчитан на 1,2 тыс. гостей, он оснащен световым и звуковым оборудованием.

Театр в ЦПКиО функционировал с 1951 по 1988 год. Современное здание было построено в 1975 году, но в последние годы оно использовалось как склад и находилось в аварийном состоянии. Сцену решили восстановить к юбилею города.

Как рассказали в мэрии, концерты и постановки в Летнем театре будут идти по выходным до середины сентября.

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