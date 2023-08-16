В дендропарке у цирка открыли аллею к 300-летию Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыли обновленное пространство с фотозонами в дендропарке около цирка. Аллея посвящена 300-летию города. Она идет от центральной аллеи парка к выходу на ул. Добролюбова. В ней расположены цветники, места для сидения. Бетонное ограждение парка украшено деревянными рейками. На нем написано «Отнесись ко мне с любовью. Жизнь».

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В церемонии открытия приняли участие первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, представители мэрии и банка «Открытие», который стал спонсором проекта.

«Мы все любим наш дендропарк, у него большой потенциал. Парк постоянно преображается. Нам очень приятно, что партнер правительства Свердловской области – банк «Открытие» откликнулся и принял участие в том, чтобы сделать парк еще ярче, еще интереснее»,— отметил Дмитрий Ионин.

Софья Злобина

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