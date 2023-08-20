WP: в США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружения Украины

В Министерстве обороны США ждут наступления зимы, чтобы пополнить запасы вооружений Украины. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в сфере американского оборонного ведомства.

По данным издания, Минобороны США намерено зимой нарастить производство боеприпасов и поддерживать потребности вооруженных сил Украины, надеясь на снижение интенсивности боевых действий. Собеседник The Washington Post считает, что именно затишье в боевых действиях позволит США «наверстать упущенное». В то же время, отмечает газета, перерыв может позволить российским войскам также перевооружить и укрепить свои оборонительные рубежи.

Также The Washington Post пишет, что США могут столкнуться с проблемами, связанными с поддержанием высокого уровня производства вооружения и техники не только для Украины, но и для обеспечения собственной безопасности. Речь идет в том числе о химикатах и взрывчатых веществах, на которые сложился глобальный дефицит.

14 августа Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $200 млн. Транш стал 44-м по счету. Недавно президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных $20 млрд на помощь Украине. Однако, по данным The Washington Post, часть конгрессменов выступила против нового пакета военной помощи Украине после прогноза американской разведки относительно контрнаступления украинской армии.

Подробнее о том, как США помогают Украине, — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».