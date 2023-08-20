Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WP: в США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружения Украины

В Министерстве обороны США ждут наступления зимы, чтобы пополнить запасы вооружений Украины. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в сфере американского оборонного ведомства.

По данным издания, Минобороны США намерено зимой нарастить производство боеприпасов и поддерживать потребности вооруженных сил Украины, надеясь на снижение интенсивности боевых действий. Собеседник The Washington Post считает, что именно затишье в боевых действиях позволит США «наверстать упущенное». В то же время, отмечает газета, перерыв может позволить российским войскам также перевооружить и укрепить свои оборонительные рубежи.

Также The Washington Post пишет, что США могут столкнуться с проблемами, связанными с поддержанием высокого уровня производства вооружения и техники не только для Украины, но и для обеспечения собственной безопасности. Речь идет в том числе о химикатах и взрывчатых веществах, на которые сложился глобальный дефицит.

14 августа Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $200 млн. Транш стал 44-м по счету. Недавно президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных $20 млрд на помощь Украине. Однако, по данным The Washington Post, часть конгрессменов выступила против нового пакета военной помощи Украине после прогноза американской разведки относительно контрнаступления украинской армии.

Подробнее о том, как США помогают Украине, — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...