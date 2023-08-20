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Коммерсантъ FM
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WP узнала о возможных проблемах США по пополнению арсеналов после поставок Киеву

США могут столкнутся с проблемами, связанными с поддержанием высокого уровня производства вооружения и техники не только для Украины, но и для обеспечения собственной безопасности. Об этом говорится в публикации The Washington Post со мнением отраслевых экспертов и источников газеты в Пентагоне.

Пентагон не ограничивает необходимость ускорения производства в краткосрочный период, объяснил один из источников WP. По его словам, нужно сохранить закупки на протяжении длительного периода, чтобы были «не только адекватные запасы, но и адекватная производственная и промышленная база». Другой собеседник газеты отметил, что Пентагон хочет гарантировать, что сможет удерживать внимание правительства, союзников и партнеров на «необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения».

США могут столкнутся с проблемой нехватки основных материалов для производства вооружений, пишет WP. Речь идет в том числе о химикатах и взрывчатых веществах, на которые сложился глобальный дефицит. Как отмечает газета, США больше не производят тротил и перешли на его заменитель IMX. Однако наращивание производства снарядов вынудило искать поставщиков тротила. Основным поставщиком была Польша, но Пентагон работает с союзниками над увеличением поставок, в том числе из Японии. Источник WP рассказал, что США обладают большим запасом взрывчатых веществ, но по мере наращивания производства «потребуется дополнительное производство как пропеллентов, так и взрывчатых веществ».

Как США помогают Украине — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

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