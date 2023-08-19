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Коммерсантъ FM
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Семья убитого кандидата в президенты Эквадора подала в суд на правительство

Семья убитого кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио подала в суд на пятерых чиновников, в том числе на президента Гильермо Лассо. Родственники считают их и полицию виновными в «умышленном бездействии», сообщает El Universo.

Фернандо Вильявисенсио

Фернандо Вильявисенсио

Фото: Karen Toro / Reuters

Фернандо Вильявисенсио

Фото: Karen Toro / Reuters

Ответчиками помимо господина Лассо выступают глава МВД Хуан Сапата, командующий полицией Фаусто Салинас, а также гендиректор разведки национальной полиции и его заместитель (имена в исках не приводятся). В документе утверждается, что власти не обеспечили кандидата достаточной защитой, хотя полиция оценивала вероятность покушения на политика в 97%.

Власти Эквадора отвергли обвинения и призвали «не политизировать дело, чтобы система правосудия смогла продолжить расследование и установить истину». «Правительство задействовало все соответствующие механизмы, чтобы расследование продвинулось вперед и были найдены виновники, ныне задержанные»,— говорится в его заявлении.

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга 9 августа. Ему трижды выстрелили в голову, мужчина умер на месте. На следующий день президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба. Были арестованы шестеро подозреваемых в убийстве господина Вильявисенсио. На выборах его заменит кандидат в вице-президенты Эквадора Андреа Гонсалес Надер.

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