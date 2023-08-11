Суд арестовал шестерых подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Суд постановил арестовать шесть человек, подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, сообщила генеральная прокуратура страны. Уточняется, что под арестом они пробудут до окончания расследования обстоятельств преступления.

«На основании доказательств, предоставленных прокуратурой Эквадора, суд назначил предварительные арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней»,— говорится в заявлении прокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

Агентство Associated Press со ссылкой на отчет полиции пишет, что шестерых мужчин, которые приехали из Колумбии, арестовали в одном из домов в Кито. Согласно полицейским материалам, у них изъяли четыре ружья, 5,56-мм снайперскую винтовку, несколько коробок с боеприпасами и три гранаты.

Убийство Фернандо Вильявисенсио произошло 9 августа по завершении митинга в столице Эквадора городе Кито. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как окруженный охраной и своими сторонниками политик идет к машине и садится в нее. Затем звучат выстрелы. Три пули попали политику в голову. Ранения в ходе стрельбы получили еще девять человек. Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба.

Подробнее о ситуации в Эквадоре — в материале «Ъ» «Они просто убили демократию».

Милена Костерева