Сопредседатель «Голоса» Мельконьянц доставлен на допрос в СКР

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц после обыска в московской квартире был доставлен на допрос в статусе подозреваемого в здание Следственного комитета, сообщил адвокат Михаил Бирюков. Допрос проводится в рамках расследования дела об организации работы НПО, признанной в РФ нежелательной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Идет допрос подозреваемого», — уточнил «Медиазоне» (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) адвокат господина Мельконьянца Михаил Бирюков.

Ранее сегодня, 17 августа, стало известно, что в квартире Григория Мельконьянца, а также у 14 сотрудников «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, прошли обыски. В отношении господина Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК). Максимальное наказание по этой части — лишение свободы до шести лет.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было образовано в 2013 году. 18 августа 2021 года Минюст внес «Голос» в реестр иностранных агентов. Спустя год Роскомнадзор заблокировал сайт движения. В качестве повода для блокировки ведомство указало, что на сайте публиковалась «недостоверная общественно значимая информация о российской военной операции на Украине».