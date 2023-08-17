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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО. Был сбит БПЛА над селом Никольское, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России». Система ПВО уничтожила беспилотник.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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В Белгородской области на фоне российской военной операции на Украине действует режим высокого уровня террористической опасности. 7 августа сбили беспилотник на подлете к Белгороду, никто не пострадал. 9 августа один человек пострадал при падении неизвестного объекта. 15 августа в результате обстрела села Новая Таволжанка были ранены трое.

Лаура Кеффер

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