В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО. Был сбит БПЛА над селом Никольское, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России». Система ПВО уничтожила беспилотник.

В Белгородской области на фоне российской военной операции на Украине действует режим высокого уровня террористической опасности. 7 августа сбили беспилотник на подлете к Белгороду, никто не пострадал. 9 августа один человек пострадал при падении неизвестного объекта. 15 августа в результате обстрела села Новая Таволжанка были ранены трое.

Лаура Кеффер