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Коммерсантъ FM
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Количество пострадавших в результате обстрела белгородского села выросло до трех

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ежедневном отчете об обстрелах со стороны Украины у себя в Telegram-канале сообщил, что в результате вчерашнего обстрела шебекинского села Новая Таволжанка количество пострадавших увеличилось до трех. Ранее было известно о погибшем в больнице мужчине и раненой женщине.

«Еще один мужчина, проживающий в городе Белгороде, самостоятельно обратился в больницу с головными болями. Врачи диагностировали контузию. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— уточнил губернатор. По его словам, женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы также находится в больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

За прошедшие сутки Белгородская область была атакована со стороны Украины более чем 100 различными снарядами и беспилотниками. Пострадавшие и разрушения есть только в Шебекинском городском округе. Помимо погибшего и двух раненых в Новой Таволжанке осколками снарядов повреждены фасады двух частных домовладений и автомобиль. На подлете к Шебекино был также сбит украинский беспилотник, что привело к повреждению дома, двух гаражей и автомобиля.

Наиболее плотным обстрелам вчера подверглись населенные пункты Белгородского района: по селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, а по селу Солнцевка — 4. На Щетиновку с беспилотника сбросили взрывное устройство, а на Красный Хутор и Нехотеевку пришлось по 22 гранатометных и 10 артиллерийских выстрелов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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