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Коммерсантъ FM
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Кадыров пообещал после СВО «разобраться» со странами, где сжигают Коран

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что акции по сожжению Корана, продолжающиеся в странах Европы и Запада, «доводят ситуацию до точки невозврата». По его словам, руководители мусульманских государств должны противодействовать подобным акциям. Он отметил, что после завершения военной операции на Украине необходимо будет «разобраться» с государствами, где безнаказанно сжигают Коран.

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата. Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале. По его мнению, безнаказанность участников и организаторов акций «демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических государств к их правам».

По мнению главы Чечни, на данный момент лишь Россия «противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая проявила свою истинную сущность на Украине». «Здесь под руководством президента России Владимира Путина мы открыто воюем против тех, кто посягает на наши священные и незыблемые ценности»,— добавил Рамзан Кадыров, уточнив, что «разобраться» со странами, где можно сжигать Коран РФ может после окончания конфликта на Украине.

«Я уверен 100% мы победим. Мы на Украине закончим и пойдем в те страны, где оскорбляли и оскорбляют священный Коран. И они должны, что если там сейчас не таких верующих людей, то у нас здесь они есть. Они сейчас насмерть воюют [на Украине], там из Чечни около 10 тыс. воинов. И им на замену прийти готовы еще 15 тыс. Есть и еще 30-40-50 тыс. добровольцев. У нас сегодня есть оружие, спецтехника. Мы даем о себе знать и это только начало. Дальше мы покажем Зеленскому, что получается, когда продает нацию свое государство. И мы покажем последствия тем, кто все это поддерживает»,— заявил Рамзан Кадыров.

Российские власти стали обращать пристальное внимание на осквернение священной для мусульман книги после случаев сожжения Корана в Швеции. Акции начал проводить датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии Hard Line («Жесткий курс») Расмус Палудан. Он сжигал Коран в том числе перед российским посольством в Дании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл активиста «религиозным террористом». Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал сожжение Корана в Швеции «чудовищным». Владимир Путин отмечал, что в России нельзя «посягать на Коран», так как в стране это является уголовно наказуемым деянием. В июле депутаты Госдумы приняли проект заявления об оскорблении чувств мусульман после акции сожжения Корана в Швеции.

В мае за поджог Корана напротив мечети в Волгограде задержали 19-летнего молодого человека Никиту Журавеля. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), расследование проводят в Чечне, сейчас молодой человек находится в СИЗО Грозного. Накануне, 16 августа, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что проверяет информацию о возможном избиении Никиты Журавеля в грозненском СИЗО сыном Рамзана Кадырова Адамом.

Александр Кислов

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