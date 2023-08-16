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Коммерсантъ FM
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Samsung добавит функции Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 старым складным смартфонам

Компания Samsung анонсировала внедрение новых возможностей в свои складные смартфоны. Предыдущие версии устройств получат обновления, представленные в новинках 2023 года Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5.

В складные смартфоны будут внедрены те нововведения, которые появились в новом поколении фирменной графической оболочки One UI. Основные изменения затронут режим Flex Mode, предусматривающий работу смартфона с согнутым пополам дисплеем. Появятся дополнительные возможности по воспроизведению мультимедиа, работе с несколькими приложениями одновременно или при запущенном всплывающем окне.

Вместе со смартфонами Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2 и Z Flip часть новых функций получат умные часы прошлых поколений (Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 и Watch 4 Classic) и планшеты (Galaxy Tab S8, Tab S7, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3, Tab Active 4 Pro). Обновления программного обеспечения будут выходить начиная с августа 2023 года. Напомним, премьера новых складных смартфонов, умных часов и планшетов Samsung состоялась в июле в ходе мероприятия Samsung Galaxy Unpacked.

Максим Вершинин

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