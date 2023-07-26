Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Samsung показала новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5

Компания Samsung в рамках онлайн-мероприятия Samsung Galaxy Unpacked представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Продажи новинок Samsung начнутся 11 августа, стоимость Galaxy Z Fold5 составит от $1,8 тыс., а Galaxy Z Flip5 — от $1 тыс.

Оба устройства получили оптимизированную конструкцию корпуса с переработанным шарниром Flex Hinge, который позволил избавиться от зазора между сложенными половинками и дал возможность полностью раскрывать экран без видимой складки. Рамка из армированного алюминия сочетается с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, и смартфоны сохранили влагозащиту по стандарту IPX8.

Galaxy Z Fold4 имеет 6,2-дюймовый внешний дисплей (2316х904 точки) и 7,6-дюймовый внутренний экран (2176х1812 точек), оба с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR10+. Устройство получило обновленный чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который сочетается с 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб либо 1 Тб встроенной памяти, двойной аккумулятор 4400 мА•ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Смартфон имеет функцию обратной зарядки, позволяющую заряжать другие аксессуары Samsung, может работать с двумя сим-картами и поддерживает eSIM.

Новинка имеет фронтальную камеру с разрешением 10 Мп, а внутренний дисплей оснащен подэкранной камерой на 4 Мп, которая «проявляется» сквозь экран только при использовании. Основной модуль включает в себя три модуля: ультраширокоугольный — 50 Мп, широкоугольный — 12 Мп, телеобъектив — 12 Мп. Для Galaxy Z Fold5 разработан новый стилус S Pen, который стал легче, но при этом не получил штатного места в смартфоне — хранить его также предлагается в опциональном чехле.

Более компактный Z Flip5 обновился серьезнее. Смартфон получил 3,4-дюймовый внешний экран (748х720 точек) и 6,7-дюймовый основной экран (2640x1080 точек). «Раскладушка» получила тот же процессор Snapdragon 8 Gen 2, что и Galaxy Z Fold5, но имеет только 8 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной, а также упрощенные камеры: фронтальную на 10 Мп и двойную основную с ультраширокоугольным и широкоугольным модулем на 12 Мп — обе камеры могут вести запись 4K. Батарея 3700 мА•ч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, а также обратную зарядку аксессуаров.

Оба смартфона получили обновленную версию операционной системы Android с модернизированной фирменной графической оболочкой, которая добавила новые функции с учетом складной конструкции смартфона.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...