Samsung показала новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5

Компания Samsung в рамках онлайн-мероприятия Samsung Galaxy Unpacked представила новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Продажи новинок Samsung начнутся 11 августа, стоимость Galaxy Z Fold5 составит от $1,8 тыс., а Galaxy Z Flip5 — от $1 тыс.

Оба устройства получили оптимизированную конструкцию корпуса с переработанным шарниром Flex Hinge, который позволил избавиться от зазора между сложенными половинками и дал возможность полностью раскрывать экран без видимой складки. Рамка из армированного алюминия сочетается с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, и смартфоны сохранили влагозащиту по стандарту IPX8.

Galaxy Z Fold4 имеет 6,2-дюймовый внешний дисплей (2316х904 точки) и 7,6-дюймовый внутренний экран (2176х1812 точек), оба с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR10+. Устройство получило обновленный чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который сочетается с 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб либо 1 Тб встроенной памяти, двойной аккумулятор 4400 мА•ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Смартфон имеет функцию обратной зарядки, позволяющую заряжать другие аксессуары Samsung, может работать с двумя сим-картами и поддерживает eSIM.

Новинка имеет фронтальную камеру с разрешением 10 Мп, а внутренний дисплей оснащен подэкранной камерой на 4 Мп, которая «проявляется» сквозь экран только при использовании. Основной модуль включает в себя три модуля: ультраширокоугольный — 50 Мп, широкоугольный — 12 Мп, телеобъектив — 12 Мп. Для Galaxy Z Fold5 разработан новый стилус S Pen, который стал легче, но при этом не получил штатного места в смартфоне — хранить его также предлагается в опциональном чехле.

Более компактный Z Flip5 обновился серьезнее. Смартфон получил 3,4-дюймовый внешний экран (748х720 точек) и 6,7-дюймовый основной экран (2640x1080 точек). «Раскладушка» получила тот же процессор Snapdragon 8 Gen 2, что и Galaxy Z Fold5, но имеет только 8 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной, а также упрощенные камеры: фронтальную на 10 Мп и двойную основную с ультраширокоугольным и широкоугольным модулем на 12 Мп — обе камеры могут вести запись 4K. Батарея 3700 мА•ч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, а также обратную зарядку аксессуаров.

Оба смартфона получили обновленную версию операционной системы Android с модернизированной фирменной графической оболочкой, которая добавила новые функции с учетом складной конструкции смартфона.

Максим Вершинин