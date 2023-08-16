Администрация Уссурийска отрицает отсутствие поставок гумпомощи в село Пуциловка

Представитель администрации Уссурийского городского округа в Приморском крае отрицает заявления жителей пострадавшего от наводнения села Пуциловка о том, что в населенный пункт с 11 августа не возят продукты. По его словам, местные службы возили воду и еду в село 14 и 15 августа, а также собираются отвезти мясную продукцию сегодня, 16 августа.

«В Пуциловку доставляли, как вода спала, в понедельник-вторник, воду, еду, газ. Сегодня отвезли туда 100 матрасов, постельное белье. Это то, что нашими силами доставлено. Также завозили туда помощь волонтеры. Сегодня еще будет доставлена мясная продукция — в качестве помощи, которую мы координируем»,— сказал «РИА Новости» представитель администрации.

Собеседник агентства заявил, что из-за затопления напрямую в село Пуциловка не проехать, машинам приходится добираться в объезд, преодолевая дополнительные 80 км. Он добавил, что проезд к населенному пункту собираются восстановить к концу этой недели.

О том, что в село Пуциловка доставлялась гуманитарная помощь, заявил «РИА Новости» и представитель краевого МЧС. Он сообщил, что к населенному пункту есть проезд грузового транспорта, и отметил, что местные жители обязательно получат выплаты в связи с введенным в регионе режимом ЧС. «Если им нужны какие-либо продукты, то им следует обратиться в администрацию Уссурийска»,— добавил он.

Для проверки информации о том, что жителям Пуциловки не доставляют помощь, в населенный пункт выехал городской прокурор Уссурийска Дмитрий Дениш, сообщил агентству представитель краевой прокуратуры. Он заявил, что вместе с господином Денишем во взаимодействии с МЧС в село доставят дополнительный груз гумпомощи.

Ранее в соцсетях распространились видеообращения, как утверждается, жителей села Пуциловка к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Видео, в частности, опубликовал Telegram-канал «Владивосток №1».

«Никто нас не посещал, мы потонули 11 числа (августа.— "Ъ")… Никто о нас ничего не знает, нас только вечером посетили МЧС 11 числа, привезли нам малость хлеба и воды. Все, на этом вся помощь закончилась. И только вчера вечером от государства поступили матрасы, которые сказали нам вернуть после того, как мы ими попользуемся»,— сказала одна из жителей села Пуциловка на видео.

С 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун», он принес с собой ливни, которые вызвали сильные паводки. На территории региона подтопленными оказалось около 4,6 тыс. жилых домов. Из-за наводнения в Приморье эвакуировали 2,8 тыс. человек. В Уссурийске прорвало дамбу, которую сделали для сдерживания паводков. СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы.

Подробнее о ситуации в Приморье — в материале «"Ханун" наследил в Приморье».

Эрдни Кагалтынов