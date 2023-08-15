BEFL назвал агрокомплекс Ткачева вторым крупнейшим землевладельцем России

Земельный банк АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» (принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева) в 2023 году составил 1104 тыс. га (+286 тыс. га год к году), сообщает консалтинговая компания BEFL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По этому показателю кубанский агрохолдинг занимает второе место в России (третье в прошлом году).

Первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев заняла компания «Мираторг» — 1105 тыс. га. На третьем месте находится «Продимекс» — 900 тыс. га. Далее идут ГК «Русагро» (670 тыс. га) и «ЭкоНива-АПК» (630 тыс. га).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» основано в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. Учредителем предприятия стал отец экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева — Николай Ткачев. Генеральным директором предприятия значится Евгений Хворостина. В группу компаний «Агрокомплекса» входят более 60 компаний, производящих сельскохозяйственные товары. Чистая прибыль АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в 2022 году составила 10,6 млрд руб.

В марте 2022 года «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» стал лидером рейтинга самых дорогих земель в России, составленного Forbes. Стоимость земель группы компаний, принадлежащей бывшему губернатору Кубани и экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, оценивается в 152,1 млрд руб.

Наталья Решетняк

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