Семь поселений Белгородской области остались без света из-за удара «Точкой-У»

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал отчет об обстрелах за последние сутки. Со стороны Украины по территории региона было выпущено более 140 различных видов снарядов и беспилотников. Наиболее существенный ущерб нанес удар ракеты комплекса «Точка-У» по окраине хутора Брянские Липяги Вейделевского района. Он привел к повреждению линии электропередачи, из-за чего энергоснабжение нарушилось в семи населенных пунктах.

Без света временно остались 60 абонентов. Как добавил губернатор, аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

Также повреждения накануне получили два частных дома в Белгороде: на них упали осколки сбитых воздушных целей. Основная часть снарядов, судя по отчету губернатора, пришлась на Белгородский район. Только по селу Красный Хутор было выпущено 14 артиллерийских снарядов и 58 осколочных боеприпасов. На Нехотеевку пришлось девять артиллерийских снарядов, на Наумовку — семь. В селе Пушкарное сбили три беспилотника, а Журавлевка помимо десяти снарядов подверглась двум атакам БПЛА, в том числе дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений в этих и других попавших под обстрел населенных пунктах нет.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам с беспилотников со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В начале июля власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж