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Коммерсантъ FM
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В Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В районе села Пушкарное были сбиты две воздушные цели. Минобороны, в свою очередь, сообщило, что сегодня были «пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Господин Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. До его сообщения СМИ выкладывали фотографии со следами взрыва в небе.

Минобороны уточнило, что в 12:15 мск и 12:45 мск силы ПВО сбили украинские беспилотники самолетного типа.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам и атакам беспилотников (БПЛА) со стороны Украины. Вчера в результате столкновения беспилотника с многоэтажкой на улице Есенина в областном центре 10-летний ребенок получил ранения. Различные повреждения зафиксированы в 5 квартирах и 16 машинах.

Всего за минувшие сутки по территории региона было выпущено около 50 снарядов и беспилотников. В селах Ближнее, Соломино и Киселево в Белгородском районе вчера сбили по одному БПЛА противника. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера было сброшено одно взрывное устройство.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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