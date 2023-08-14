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Коммерсантъ FM
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По итогам торгов на Мосбирже доллар опустился до 97,7 рублей

По итогам торгов на Мосбирже сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже опустился до 97,6625 руб./$ с дневного пика 101,7 руб./$. Евро к закрытию торгов торговался по курсу 107,0525 руб./€ (– 1,73 коп. к открытию торгов сегодня), юань — 13,4527 руб./юань (– 0,2862 коп.).

Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,78%, до 3131 пункта. В моменте показатель рос до 3225,78 пункта. Индекс РТС вырос до 1009,43 пункта, что на 0,85% больше предыдущего закрытия.

В моменте курс доллара на сегодняшних торгах поднимался выше 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года, евро — до 111,4150 руб./€ впервые с весны 2022-го. На фоне ослабления рубля Центробанк назначил внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки. Оно пройдет завтра, 15 августа. Курс евро и доллара начал падать после анонса ЦБ.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Олеся Павленко

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