Главные новости к утру 6 августа

В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки в 1945 году. Никто из японских политиков не упомянул на ней, что бомбардировка была совершена США, но они заявили об «угрозах ядерным оружием» со стороны РФ. На мероприятии было зачитано послание генсека ООН Антониу Гутерриша. Он также не упомянул, что бомбардировка была совершена США, но отметил, что сейчас «некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом».

Фотогалерея Что стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести Фото: US History Archives После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли Фото: United States Navy Archives На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму Фото: US Mil Archives Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки Фото: US Mil Archives Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг Фото: United States Navy Archives Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса Фото: Reuters Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч Фото: US Mil Archives Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел Фото: US Mil Archives После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — пострадавший от бомбежки Фото: AP Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать Фото: United States Navy Archives Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя Фото: AP В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва Фото: AP Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью Фото: AP Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС 9 августа 1945 года ВВС США сбросили еще более мощную бомбу на Нагасаки, а 15 августа Япония объявила о своей капитуляции Фото: AP 6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия Фото: Francois Lenoir / Reuters 6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами Фото: Kyodo News / AP Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 19 В результате взрыва мгновенно было убито около 80 тыс. человек, ранено 40 тыс., еще около 12 тыс. японцев пропало без вести Фото: US History Archives После бомбардировки Хиросима, население которой до войны составляло более 340 тыс. человек, была практически стерта с лица земли Фото: United States Navy Archives На фото: экипаж американского бомбардировщика В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса (в центре), сбросившего бомбу на Хиросиму Фото: US Mil Archives Хиросима, расположенная на шести островах, стала основной целью для первой атомной бомбардировки. Запасными были города Кокура и Нагасаки Фото: US Mil Archives Вес бомбы Little Boy, что в переводе с английского означает «Малыш», составил 4,4 тыс. кг Фото: United States Navy Archives Бомбардировка Хиросимы началась в 8:15 по местному времени Фото: picture alliance / akg-images / Vostock Photo Мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму, эквивалентна 20 тыс. тонн тротила. Взрыв произошел через 45 секунд после сброса Фото: Reuters Небольшие пожары, которые возникли в городе во время взрыва, объединились в единый огненный смерч Фото: US Mil Archives Световое излучение оставляло на коже людей рисунок одежды, а на стенах домов — силуэты человеческих тел Фото: US Mil Archives После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в официальных документах Японии появился термин «хибакуся» — пострадавший от бомбежки Фото: AP Спустя несколько дней после взрыва у выживших начали появляться первые симптомы лучевой болезни, которую японские медики не смогли сразу распознать Фото: United States Navy Archives Уровень смертности от облучения в Хиросиме достиг своего пика через три-четыре недели после взрыва и начал снижаться лишь семь-восемь недель спустя Фото: AP В момент взрыва все здания Хиросимы, кроме самых прочных, обрушились. Среди немногих уцелевших — Промышленная палата, расположенная всего в 160 м от эпицентра взрыва Фото: AP Японцы, пострадавшие в результате бомбежки, превратились в касту неприкасаемых, которым было сложно устроиться на работу или создать семью Фото: AP Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки в 16 раз чаще умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в восемь раз чаще страдали другими раковыми заболеваниями Фото: Photoshot / ИТАР-ТАСС 9 августа 1945 года ВВС США сбросили еще более мощную бомбу на Нагасаки, а 15 августа Япония объявила о своей капитуляции Фото: AP 6 августа стало Днем памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По всему миру, в том числе в США, проходят массовые акции протеста, направленные на уничтожение ядерного оружия Фото: Francois Lenoir / Reuters 6 августа в Хиросиме ежегодно проходит церемония памяти. В качестве напоминания о трагических событиях 1945 года в центре города оставлен нетронутым участок земли с оставшимися после взрыва руинами Фото: Kyodo News / AP Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возлагает цветы во время церемонии в честь 75-й годовщины бомбардировки Хиросимы Фото: Reuters Смотреть

Участники переговоров по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии достигли соглашения по двум вопросом после первого дня консультаций, сообщили источники Corriere della sera. Все они считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины» и упоминание верховенства Устава ООН. Стороны также договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования российско-украинского конфликта, предложенного Киевом.

Советник президента Бразилии Селсу Аморим на консультациях в Джидде по Украине заявил, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной должны проходить с участием всех сторон конфликта.

Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс умерла в возрасте 94 лет. Она была иностранным членом Российской академии наук и специалистом по истории России. Считается, что она одна из первых предсказала распад СССР.