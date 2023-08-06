Главные новости к утру 6 августа

В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки в 1945 году. Никто из японских политиков не упомянул на ней, что бомбардировка была совершена США, но они заявили об «угрозах ядерным оружием» со стороны РФ. На мероприятии было зачитано послание генсека ООН Антониу Гутерриша. Он также не упомянул, что бомбардировка была совершена США, но отметил, что сейчас «некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом».
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Что стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок
Участники переговоров по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии достигли соглашения по двум вопросом после первого дня консультаций, сообщили источники Corriere della sera. Все они считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины» и упоминание верховенства Устава ООН. Стороны также договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования российско-украинского конфликта, предложенного Киевом.
Советник президента Бразилии Селсу Аморим на консультациях в Джидде по Украине заявил, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной должны проходить с участием всех сторон конфликта.
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс умерла в возрасте 94 лет. Она была иностранным членом Российской академии наук и специалистом по истории России. Считается, что она одна из первых предсказала распад СССР.