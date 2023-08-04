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Коммерсантъ FM
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Блинкен: продовольственная программа ООН собрала менее 20% требуемой суммы

С начала года на Всемирную продовольственную программу ООН выделили $4,5 млрд. Это всего лишь 18% от необходимой суммы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он поднял эту тему на заседании Совета Безопасности ООН. По словам господина Блинкена, недостаток финансирования будет измеряться в количестве «потерянных жизней». «В этом году, как мы слышали, по оценкам Всемирной продовольственной программы, ей нужно $25 млрд, чтобы оказать помощь 171 млн человек»,— напомнил Энтони Блинкен (цитата по «РИА Новости»).

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли говорил, что «миллионы людей в голодающих странах» зависят от зерна, которое вывозят в рамках сделки России и Украины. Москва приостановила участие в сделке из-за невыполнения ее условий — в частности, снятия ограничений на вывоз российских удобрений. США уверяют, что помогут с экспортом продовольствия из РФ, если она вернется к зерновой сделке.

О последствиях ее приостановки — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Лаура Кеффер

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