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Коммерсантъ FM
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Объем замороженных в Швейцарии частных активов РФ достиг $8,6 млрд

Объем замороженных в Швейцарии частных активов РФ составляет $8,6 млрд, сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. В декабре 2022 года швейцарские власти оценивали 5695367 объем средств примерно в $8 млрд.

«Постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются — это связано с тем, что наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться. Иногда банки блокируют средства в качестве меры предосторожности»,— пояснил «РИА Новости» господин Майенфиш.

Он уточнил, что Швейцария следит за обсуждением в Евросоюзе (ЕС) возможности использования активов Центробанка РФ на восстановление Украины. Присоединяется ли швейцарские власти к этой инициативе, он не уточнил.

Еврокомиссия говорила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Однако, по данным Bloomberg, ЕС пришел к выводу, что не может законно изъять все российские активы. Агентство также писало, что Европейский центральный банк предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае. В июле власти Нидерландов подтвердили, что ЕС пока не готова конфисковать замороженные активы РФ.

Лаура Кеффер

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