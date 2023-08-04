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Коммерсантъ FM
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Глава «Укрэнерго» заявил о невозможности восстановить все объекты энергетики до зимы

Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, разрушено от трети украинской энергосистемы, в том числе распределительные сети.

Как пояснил господин Кудрицкий, все пострадавшие объекты невозможно восстановить за восемь месяцев. «По нашей оценке, сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70–80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, и мы продолжаем ее увеличивать»,— рассказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В декабре 2022 года «Укрэнерго» объявляло чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. К январю 2023-го на Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения. В начале года «Укрэнерго» фиксировало дефицит в энергосистеме страны, но к концу февраля его удалось устранить. Власти Украины оценивали восстановление энергосистемы в сотни миллионов долларов.

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