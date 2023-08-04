Трамп назвал суд над ним «печальным днем для Америки»

Экс-президент США Дональд Трамп считает политическим преследованием предъявление ему обвинений по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он назвал судебное заседание «печальным днем для Америки»

«Это преследование политического оппонента. Этого никогда не должно было произойти в Америке»,— сказал господин Трамп журналистам, с которыми он пообщался после заседания (цитата по Reuters).

Новые обвинения экс-президенту США предъявили 2 августа. Ему вменяется сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор против прав граждан, а также воспрепятствование и попытка воспрепятствования расследованию. Дональд Трамп вину не признает, суд отпустил его под обязательство о явке.

Подробности — в материале «Ъ» «Ну и дела».

Лаура Кеффер