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Коммерсантъ FM
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CNBC: Украина испытывает терпение союзников военной стратегией и требованиями

CNBC со ссылкой на источники сообщает, что отношения Украины с ее международными партнерами становятся все более сложными. По оценке телеканала, напряженность и разногласия между Киевом и его союзниками — неизбежны, в том числе из-за требований Украины и ее военной стратегии в конфликте с Россией. В частности союзники были недовольны решением удерживать Бахмут.

По словам источников CNBC, высказывания президента Украины Владимира Зеленского в преддверии саммита НАТО (11-13 июля) сильно сказались на сотрудничестве Киева с Вашингтоном. «Комментарии, сделанные Зеленским перед прошлым саммитом, не нашли отклик в Вашингтоне… Администрация США была очень раздражена»,— говорит источник.

Источники издания также отмечают, что «раздражающих» Вашингтон эпизодов в ходе «затягивания конфликта» было несколько. По словам Конрада Музыки, специалиста по военной разведке и президента Rochan Consulting, решение Киева продолжить бои за Бахмут (Артемовск) в начале июня разозлило Белый дом. «Американцы, мягко говоря, просили украинцев не вести те или иные бои так, как того хотела Россия, поскольку это могло иметь долгосрочные последствия с точки зрения потерь в живой силе и расхода артиллерийских боеприпасов. Однако для Украины Бахмут был больше, чем город. Это был символ украинского неповиновения, хотя его стратегическая ценность была сомнительной», — сказал Конрад Музыка.

При этом британский генерал в отставке Ричард Бэрронс в разговоре с CNBC дал положительную оценку такому решению Киева. По его словам, защита города была частью украинской стратегии по изматыванию России, а также по «растягиванию российской армии вдоль 600-мильной линии фронта».

11 июля Владимир Зеленский призвал уважать Украину и предположил, что членство Украины в альянсе превращается в предмет торга во время переговоров с Россией. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины»,— заявил тогда президент. The Guardian писал, что западные дипломаты и чиновники «удивились» высказываниям президента Украины Владимира Зеленского, но «отнеслись к этому с пониманием». По итогам саммита 13 июля, Украине предложили дополнительные договоренности в сфере безопасности с государствами G7, поставки новых вооружений и всестороннюю поддержку на пути в альянс.

Бои за Бахмут продолжались с 1 августа 2022 года до 20 мая 2023 года, когда город был занят силами ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК Евгений Пригожин говорил, что в результате боев погибли приблизительно 20 тыс. бойцов компании. Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным господина Пригожина, потеряли 50 тыс. человек убитыми и 50–70 тыс. ранеными.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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