FT: Байден попросит Конгресс профинансировать вооружение Тайваня в рамках бюджета для Украины

Администрация президента США Джо Байдена обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как уточняет FT, выделение средств для Тайваня, по мнению Белого дома, должно ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая. В случае одобрения запроса Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему «иностранного военного финансирования», отмечает издание.

Ожидается, что запрос о выделении средств Белый дом направит в Конгресс уже в этом месяце. В самом Белом доме отказались отвечать на вопрос FT о том, какая сумма будет запрошена для Тайваня.

29 июля Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн. Деньги выделяются на оборонную продукцию, обучение и подготовку в военной сфере.

Китай, который считает Тайвань своей территорией, призвал США отказаться от передачи оружия. В заявлении китайского посольства в Вашингтоне подчеркивалось, что США необходимо придерживаться принципа одного Китая и прекратить продавать оружие Тайваню, создавая новые факторы напряженности в Тайваньском проливе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чем Тайвань не Украина».

Милена Костерева