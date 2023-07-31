Песков: уровень террористической опасности в Москве и Подмосковье не будут повышать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаки беспилотников на Москву, заявил, что меры безопасности в столице «и так усилены». Удары Украины с применением БПЛА он назвал актом отчаяния на фоне неудач в зоне боевых действий.

В ночь на 30 июля после подавления силами Минобороны два БПЛА попали в офисные башни «Москва-Сити», где расположены несколько федеральных ведомств. На вопрос «Ъ FM», как в связи с этим планируется усилить меры безопасности, господин Песков ответил: «Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима».

При этом он уточнил, что соответствующие меры уже были приняты не только в Москве, но и в других регионах. «Что касается конкретики, то здесь, конечно, вам нужно адресовать свои вопросы в Минобороны. Делается все возможное с тем, чтобы минимизировать риск от этих ударов»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла. На уточнящий вопрос, планируется ли усиление безопасности объектов госструктукр, он ответил: «Безопасность граждан и госструктур — это понятия в одной плоскости».

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